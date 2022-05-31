Мария Ласицкене: «Комиссия спортсменов World Athletics действует так, как им скажут. В заложниках у федераций находится наша карьера, наша жизнь»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась об отсутствии поддержки со стороны комиссии спортсменов World Athletics.

На данный момент российские легкоатлеты отстранены от участия в международных стартах.

«К сожалению, это уже давно всем понятно, что комиссия спортсменов World Athletics действует так, как им скажут, я так считаю. Хотя любой спортсмен знает, что для нас очень важны международные старты, нам важно бороться с лучшими и сильнейшими, и это возможно только на международных стартах.

Я не могу сказать, что я разочарована. За семь лет, сколько мы в этом крутимся, я это ожидала, я к этому была готова, я знала, что так будет.

Россияне не имеют поддержки со стороны комиссий спортсменов и в других международных федерациях. Только теннис стоит особняком, там ассоциации стоят реально за спортсменов. Но в заложниках у федераций находится наша карьера, наша жизнь. Мне уже почти 30, и сколько лет из них я пропустила», – сказала Ласицкене.