Призер Олимпиады-1980 Сергей Желанов выдвинут на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Теги сборная России сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА Министерство спорта России Сергей Желанов Светлана Абрамова Легкая атлетика

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выдвинул кандидатуру бронзового призера Олимпиады-1980 в десятиборье Сергея Желанова на пост главного тренера сборной России.

На заседании президиума ВФЛА Желанов получил больше голосов, чем Светлана Абрамова, тренер чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой.

«Президиум ВФЛА большинством голосов выдвинул Сергея Желанова на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике.

Я продолжу исполнять обязанности главного тренера сборной до тех пор, когда кандидатуру Желанова не утвердит экспертный совет Министерства спорта РФ. Когда произойдет это утверждение, вопрос не ко мне», – сообщила и.о. президента ВФЛА Ирина Привалова.

Должность главного тренера сборной России оставалась вакантной с октября 2021 года, когда ушел в отставку олимпийский чемпион Афин-2004 Юрий Борзаковский, возглавлявший команду с 2015-го.

Желанову 64 года. После завершения спортивной карьеры работал тренером. На протяжении многих лет он был старшим тренером сборной России по многоборьям.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные