Призер Олимпиады-1980 Сергей Желанов выдвинут на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выдвинул кандидатуру бронзового призера Олимпиады-1980 в десятиборье Сергея Желанова на пост главного тренера сборной России.

На заседании президиума ВФЛА Желанов получил больше голосов, чем Светлана Абрамова, тренер чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой.

«Президиум ВФЛА большинством голосов выдвинул Сергея Желанова на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике.

Я продолжу исполнять обязанности главного тренера сборной до тех пор, когда кандидатуру Желанова не утвердит экспертный совет Министерства спорта РФ. Когда произойдет это утверждение, вопрос не ко мне», – сообщила и.о. президента ВФЛА Ирина Привалова.

Должность главного тренера сборной России оставалась вакантной с октября 2021 года, когда ушел в отставку олимпийский чемпион Афин-2004 Юрий Борзаковский, возглавлявший команду с 2015-го.

Желанову 64 года. После завершения спортивной карьеры работал тренером. На протяжении многих лет он был старшим тренером сборной России по многоборьям.