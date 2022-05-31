Привалова о восстановлении ВФЛА: «Если мы нарушим договоренности, нас ждет еще один штраф в $5 млн. Если никаких революций не случится, на осень у нас намечен аудит»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о предстоящей аудиторской проверке в отношении организации.

«В дорожной карте по восстановлению ВФЛА условия по статусу РУСАДА (Российского антидопингового агентства – Sports.ru) не прописаны. У нас есть определенные требования, которые мы должны выполнить. А именно – провести независимый аудит и принять дисциплинарный кодекс.

С самим допинг-контролем у нас сейчас проблем нет, нам важно, чтобы не повторялись ситуации наподобие той, что произошла с прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Если мы нарушим договоренности, нас ждет еще один штраф в пять миллионов долларов.

Если все будет нормально и никаких революций в федерации не случится, на осень независимый аудит у нас намечен. И потом рабочая группа по нашему восстановлению вынесет свою рекомендацию совету World Athletics. А совет обычно то, что ему рекомендует рабочая группа, и принимает. Так что для нас сейчас главное, как я уже сказала, не допустить эксцессов», – отметила Привалова.

«Есть раздоры – в том числе в президиуме ВФЛА. Люди считают, что восстанавливать нас никто не собирается, поэтому надо идти на конфронтацию». Привалова о членстве в World Athletics