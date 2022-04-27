Вопрос о восстановлении членства ВФЛА в World Athletics может решиться по итогам осеннего аудита

Вопрос о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics может решиться после аудиторской проверки, которая пройдет в сентябре или октябре.

Об этом сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. Организация с 2015 года ограничена в правах из-за допинговых нарушений.

«В конце прошлой недели мы получили письмо из World Athletics в ответ на наш запрос о перспективах восстановления. Согласно этому письму, мы должны пройти независимый аудит, который планируется провести в сентябре-октябре после окончания сезона.

Также будет организовано независимое социологическое исследование с участием разных фокус-групп, которое должно определить степень изменения антидопинговой культуры в российской легкой атлетике. Федерация уже начала работу в этом направлении.

Что касается перспектив нашего скорейшего восстановления, то международная федерация пока не может указать нам точные сроки, когда это случится. Как я понимаю, окончательное решение должно быть принято после окончания аудита, если в нашей работе до осени не случится никаких серьезных проколов. Но я не думаю, что они у нас будут», – заявила Привалова.