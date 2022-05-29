Тренер Шубенкова: «Если «прошмонать» сезон-2022, то с чем выходить в последующие годы? Верю, что будут у нас и ЧМ-2023, и Олимпиада-2024»

Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами , считает, что сезон-2022 нужно использовать для подготовки к будущим стартам.

«Перед этим сезоном у нас с ним был разговор. Ситуация такая, что мы находимся в той жизни, которая есть. Другой нет и не будет. У нас есть такой томный сезон. Надо находить для себя позитив.

Мы надеемся на следующие международные сезоны, но перед ним будет сезон-2022. Если его «прошмонать», ни черта не делая, не пытаясь топить, долечивать травмы, «функцию» приподнимать, то с чем выходить в последующие годы? Вообще, не исключено, это и к лучшему, что после такой травмы у нас будет такой переходный год. Который, возможно, нужен для обретения самого себя.

Похожая пауза у Сергея была в 2019 году, когда он получил травму. Первый старт в Париже тогда у него был 13,88. Тогда, правда, травма была другого рода. И промежуток был поменьше, но, в принципе, это про то же.

Когда человек возвращается, у него нет уверенности. Ему трудно собираться. Эта травма была пожестче, до костылей дело дошло, перерыв большой. И практики не было, что означает, сколько не тренируйся, а в отстающие попадешь. Не скрою, я волновался. Волновался и он. Вне всякого сомнения. Но вернулись с 13,59.

Как-то комментировать этот старт в отрыве от будущего трудно, разве что могу сказать, что тренировочной расстановки он не показал, что с ним крайне редко бывает. И это только подчеркивает мою мысль.

Во всех соревнованиях, заложенных в российском календаре, мы планируем выступать. В динамике будет все понятно, как он разбегается, насколько будет готов к следующим годам, которые, верю, для нас будут международными. Верю, что будут у нас и чемпионат мира в Венгрии в 2023 году, и Олимпиада в Париже в 2024 году», – сказал Клевцов.