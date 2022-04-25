Тренер Шубенкова: «Сергей находится в кондициях, в которых пребывал в нормальные периоды подготовки. Я планирую полномасштабный летний сезон»

Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира в барьерном беге Сергея Шубенкова рассказал о предстоящих стартах спортсмена.

Ранее Шубенков восстанавливался после травмы ахилла, из-за которой пропустил Олимпиаду в Токио.

«Сейчас мы вернулись домой в Барнаул после двух подряд сборов, которые проходили в Сочи с марта по апрель. Все прошло в штатном режиме, если не вспоминать аномально холодную погоду. Подготовка к сезону идет полным ходом, первым стартом будет командный чемпионат России в Сочи.

Если говорить про спортивную форму спортсмена, то сейчас он находится в тех же кондициях, в которых пребывал в прошлые, нормальные периоды подготовки. Я планирую полномасштабный летний соревновательный сезон.

Планируем прилететь в Сочи 24 мая, 28-29 мая нас ждет первый старт, потом мы там еще немного потренируемся, после чего вылетим в Москву на Мемориал Знаменских», – рассказал Клевцов.

Олимпийское проклятие Шубенкова: в Рио-2016 не попал из-за бана федерации, теперь просто не вышел на старт – говорят, что щелкнул ахилл