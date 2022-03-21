Сергей Шубенков: «Карьеру не заканчиваю. До Парижа-2024 тянуть в любом случае надо»

Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами рассказал, что продолжит карьеру до Олимпиады-2024 в Париже.

– После неудачи в Токио до -2024 точно надо дотянуть.

– Ну до Парижа тянуть в любом случае надо. Я настроен на это. Карьеру не заканчиваю.

Надеюсь, что эта спецоперация скоро завершится, тем более что подобные мероприятия всегда планируются как маленькие и победоносные, вести переговоры станет намного проще, и какие-нибудь международные старты у нас все же будут. Результат, надеюсь, получится показать хороший, конкуренцию прочувствую. А там и до Олимпиады в Париже недолго останется.

– Надежда побить рекорд мира остается?

– А как же! Ну ладно, если честно, до рекорда мира тянуться далеко. Я, конечно, оптимист, но, как уже сказал, чудес в жизни не бывает. Поэтому реально настраиваюсь на рекорд Европы. Начну с него, а там видно будет, – сказал Шубенков.