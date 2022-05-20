Бах о трансгендерах в спорте: «Позиция МОК – нет единого решения. Нужно анализировать каждый вид спорта, чтобы понять, есть ли несправедливое преимущество»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) высказался о трансгендерах в спорте.

«Позиция МОК такая – нет единого решения. Думаю, все согласны с тем, что речь идет о создании честной конкуренции. На любительском уровне спорт должен быть инклюзивным, у всех должен быть доступ к соревнованиям.

Нужно отдельно анализировать каждый вид спорта, дисциплину, чтобы понять, есть ли несправедливое преимущество.

Нельзя сравнивать конника и тяжелоатлета, метателя молота и бегуна на 5000 метров. Поэтому МОК составил рекомендации о том, как принимать решения, как оценивать то, существует ли несправедливое преимущество», – сказал Бах на пресс-конференции.

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