Федеральный суд Швейцарии оставил в силе 4-летнюю дисквалификацию американской бегуньи Хулихан. Она утверждала, что употребила стероид вместе с буррито

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию американской бегуньи Шелби Хулихан на 4-летнюю дисквалификацию за употребление допинга.

В декабре 2020 года Хулихан сдала положительную допинг-пробу на анаболический стероид нандролон. Спортсменка утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно – незадолго до теста Хулихан съела буррито со свининой.

Ранее апелляция легкоатлетки была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Я потратила много времени, пытаясь придумать, что здесь сказать, и, в конечном счете, я не уверена, что для этого есть какие-то хорошие слова. До сих пор не было озвучено никаких причин, по которым апелляции были отклонены.

Мне с самого начала сказали, что выиграть эти дела чрезвычайно трудно, и я не должна слишком на это надеяться. Я все равно должна была попытаться. Мне пришлось бороться за себя, свою карьеру и репутацию, потому что я невиновна.

Я еще не уверена, как все будет выглядеть в будущем, но я двигаюсь вперед. Я планирую вернуться в 2025 году и возобновить карьеру», – сказала Хулихан.

4-летняя дисквалификация американки отсчитывается с 14 января 2021 года.

Хулихан – рекордсменка США на в беге на 1500 и 5000 м.