Призер Олимпиады-2008 по легкой атлетике Блессинг Окагбаре дисквалифицирована на 10 лет за допинг

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал нигерийскую бегунью на 10 лет.

В пробе спортсменки от 19 июля 2021 года был обнаружен гормон роста. Позднее выяснилось, что в анализах, взятых 20 июня и 29 июля, содержится эритропоэтин.

Окагбаре дисквалифицировали на 5 лет за то, что в ее крови были обнаружены запрещенные вещества, еще 5 лет дисквалификации она получила за отказ сотрудничать с AIU во время расследования по ее делу.

На счету 33-летней нигерийки серебро Олимпиады-2008 в прыжках в длину, серебро ЧМ-2013 в этой же дисциплине и бронза на дистанции 200 м.