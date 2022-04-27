Универсиада-2023, которая должна пройти в России, может быть отменена

Летняя Универсиада 2023 года, которая должна пройти в Екатеринбурге, может быть отменена.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Международной федерации университетского спорта (FISU) Оливье ван Богарт. Ранее о риске отмены соревнований заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«Учитывая текущую ситуацию и то, что произошло с другими событиями, министр спорта России Олег Матыцин прав, говоря, что существует риск отмены соревнований.

Однако в момент его выступления никакого решения, насколько я знаю, принято не было. Будьте уверены, что если что-то случится, мы обязательно проинформируем», – сказал ван Богар.