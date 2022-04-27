Олег Матыцин: «В регулярные занятия физической культурой и спортом вовлечено 49,4% граждан, рост с 2016 года – 40%»

В Министерстве спорта России сообщили о положительной динамике в развитии массового спорта страны.

По данным ведомства, с 2016 по 2022 год почти на 40% увеличилось количество жителей страны, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В 2016-м речь шла о 46,6 млн человек, в прошлом году – о 65,2 млн.

«В регулярные занятия физической культурой и спортом вовлечено 49,4% граждан нашей страны. Численность занимающихся среди старшего поколения за прошедшие пять лет возросла более чем на 4,5 млн человек», – отметил министр спорта Олег Матыцин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

В министерстве заявили, что в целом динамика показателей развития массового спорта имеет положительную тенденцию.