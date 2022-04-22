Олег Матыцин: «Предлагаем разработать и принять Стратегию развития сотрудничества ШОС в области физической культуры и спорта до 2030 года»

Министр спорта России Олег Матыцин провел встречу с чрезвычайными и полномочными послами государств-членов и государств-наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Перед нами стоят общие задачи по развитию массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, инклюзивного спорта, спорта высших достижений, взаимодействию в области совместных профильных образовательных и кадровых программ, информатизации сферы физической культуры и спорта.

В связи с этим мы предлагаем разработать и принять Стратегию развития сотрудничества ШОС в области физической культуры и спорта до 2030 года. Для системного и ритмичного сотрудничества мы предлагаем образовать Комиссию по физической культуре и спорту Шанхайской организации сотрудничества.

Спорт всегда должен служить интересам мира, быть его послом и ни в коей мере не использоваться как механизм при рассмотрении политических разногласий. В то же время мы хотим подтвердить, что мы не закрываемся от мирового сообщества и не изолируемся, мы продолжаем четко следовать правилам олимпийского движения.

Мы перестраиваем формат нашего взаимодействия, чтобы обеспечить наших спортсменов возможностью участия в соревнованиях как за рубежом, так и внутри страны. Принимаем все необходимые юридические финансовые и социальные меры, чтобы эти задачи реализовывать», – сказал Матыцин.