Матыцин о словах британского министра: «Спорт должен научить политиков занимать принципиальные позиции, а не руководствоваться конъюнктурными интересами»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявления министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона, назвавшего Россию «изгоем на мировой спортивной арене».

«Я категорически не приемлю такой позиции. Спорт должен быть важнейшей частью жизни общества, и принципы спорта – единство, уважение друг к другу, к истории, традициям – должны быть главными и для политиков.

Спорт может и должен научить политиков занимать правильные, принципиальные позиции, а не руководствоваться конъюнктурными интересами. Тем более когда это вопреки олимпийской хартии и единству спорта.

Такими высказываниями они через спорт разрушают мир. Для политика, министра, который отвечает за эту отрасль, это абсолютно неприемлемо», – сказал Матыцин.