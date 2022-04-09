Валентин Балахничев: «Я полностью поддерживаю Марию Ласицкене в ее претензиях к руководству ВФЛА»

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил, что претензии олимпийской чемпионки Марии Ласицкене к организации являются обоснованными.
«Пострадавшими в этой ситуации являются спортсмены. Особенно те, которые выступают на таком высоком уровне, как олимпийская чемпионка Ласицкене.
Те претензии, которые она предъявляет федерации, обоснованы. Сейчас обращения в CAS — это единственный путь, по которому наша сборная сможет преодолеть те угрозы, которые обрушились на нее.
Санный спорт смог себя защитить, а мы — нет. Я полностью поддерживаю Марию Ласицкене в ее претензиях к руководству легкоатлетов, которое не смогло вовремя сориентироваться и крайне медленно», — сказал Балахничев.
Мария Ласицкене: «Руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз были нарушены»