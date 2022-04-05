«Ударить это может по всей индустрии. Бах, рассылая рекомендации относительно России, оправдывает собственную фамилию». Вайцеховская об отстранении спортсменов

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, ныне журналист Елена Вайцеховская высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«На фоне разговоров о том, правильно или неправильно поступают спортивные федерации, исключая российских спортсменов из международной жизни, на второй план ушла серьезная тема: что от этой меры приобретет или потеряет мировой спорт?

Мне кажется, потерять может многое, и дело здесь не в конкретной стране с названием «Россия». А в том, что с мировой спортивной площадки насильственно убран крупный игрок. Точно так было бы большой потерей исчезновение из числа крупных спортивных игроков таких стран, как США, Китай или зимние Франция с Норвегией.

На первых порах все замечательно: медали делят те, кто до них никогда не дотягивался, география чемпионов ширится, «остальной мир» ликует. Но почти сразу становится актуальным вопрос: как много потребуется времени, чтобы компенсировать совершенно объективную потерю в плане уровня результатов, интриг, завязанных на противостоянии с сильнейшими, и интереса ТВ и спонсоров как следствие.

Если этот процесс затянется, совершенно не исключаю, что рейтинги, мягко скажем, снизятся. И ударить это может уже по всей индустрии. И получается, что Бах (глава Международного олимпийского комитета – Sports.ru), применительно к собственной должности в частности и мировому спорту в целом, рассылая рекомендации относительно России, успешно оправдывает собственную фамилию. Хотя в этом контексте я бы, пожалуй, добавила «трах-тибидох».

И отдельный очень интересный вопрос: чем будет заниматься WADA, значительные усилия и ресурсы которой были направлены на российских атлетов? Самораспустится и пойдет на панель? Или срочно наметит себе новую цель? На месте Китая я бы напряглась. Хотя я бы, скорее, напряглась на месте WADA...» – написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.