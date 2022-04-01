Легкоатлет из США Девон Аллен планирует перейти в американский футбол

Легкоатлет сборной США Девон Аллен планирует перейти в американский футбол по окончании текущего сезона.

Спортсмен хочет принять участие в драфте Oregon Pro Day, где у него будет возможность привлечь внимание скаутов Национальной футбольной лиге (НФЛ). В начале спортивной карьеры Аллену уже доводилось выступать за команду Орегонского университета.

Аллен специализируется в барьерном беге на дистанции 110 м. В 2016 году он занял пятое место на Олимпиаде в Рио, а в 2021 году стал четвертым на Играх в Токио.

«Либо сейчас, либо никогда, потому что я не хочу ждать, пока состарюсь. Не хочу пробовать попасть в НФЛ, когда мне исполнится 30 или 31 год», – рассказал 27-летний спортсмен.

На данный момент Аллен планирует выступить на чемпионате мира по легкой атлетике в американском Юджине, который пройдет в июле.