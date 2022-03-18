Дмитрий Свищев: «Если Ласицкене захочет выступать в другой стране, которая заинтересует ее деньгами – это ее право. Но в России она кумир для многих»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным.

На встрече планируется обсудить меры поддержки спортсменов в условиях санкций. Муж Ласицкене ранее заявил: «Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира».

«Мария Ласицкене – известная спортсменка и всегда была особенной, постоянно высказывает свое мнение. Мария всегда высказывается на тему развития федерации легкой атлетики, причем достаточно остро и во многом бывает права.

Она одна из лучших легкоатлеток мира и к ее мнению интересно прислушаться. Человек переживает за легкую атлетику в России, как и все мы, чтобы с нее сняли санкции. Она хочет выступать, и, если захочет выступать в другой стране, которая может заинтересовать ее деньгами – это ее право.

Но в России ее тренеры, болельщики, она является кумиром для многих наших спортсменов. В комитете Госдумы работает специальная комиссия по восстановлению нашей легкоатлетической федерации. Уже прошло несколько совещаний, мы в курсе процесса и понимаем, что сейчас происходит.

Буквально недавно Министерство спорта перевело очередной транш, который прописан в «дорожной карте» по восстановлению нашей федерации легкой атлетики. Я считаю, что пока Мария не заявит о том, что она будет менять гражданство, чтобы выступать с сильнейшими атлетами мира, не стоит поднимать эту тему.

Массового оттока наших спортсменов в другие страны точно не будет. Россия много делает для того, чтобы обеспечить нашим атлетам в непростое время промежуточный результат, который устроит всех.

Срок санкций для наших федераций, я уверен, будет недолгим. Сейчас уже звучат призывы многих спортивных функционеров из других стран, что не стоит исключать российских спортсменов, потому что они тут точно ни при чем», – сказал Свищев.