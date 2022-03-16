В Сочи со 2 по 9 октября планируется провести летние Игры для паралимпийцев с участниками из стран ШОС и БРИКС

Паралимпийский комитет России (ПКР) планирует в октябре провести в Сочи летние Игры для паралимпийцев со странами ШОС и БРИКС.

Об этом заявил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

«В Сочи мы часто проводим соревнования по летним видам спорта, тем более там есть прекрасная база «Юг Спорт», где есть все необходимое. Более того, мы вас приглашаем в октябре, мы планируем провести Игры со странами ШОС и БРИКС по летним видам спорта.

У нас были запланированы игры IWAS (Международная спортивная федерация колясочников и ампутантов), но, к сожалению, они не состоятся. Прорабатываем другие Игры.

Предварительно соревнования пройдут со 2 по 9 октября. Планируются соревнования по легкой атлетике, плаванию, футболу, настольному теннису, стрельбе из лука и другим видам спорта», – сказал Рожков «Матч ТВ».

Страны БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Государства-члены ШОС – Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.