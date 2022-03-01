Матыцин о санкциях к российскому спорту: «Надеемся, что произошедшее не скажется на восстановлении РУСАДА и ВФЛА»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о санкциях в отношении российского спорта в связи с ситуацией на Украине.

«Надеемся, что произошедшее не скажется на восстановлении РУСАДА и ВФЛА. Хотя понимаем, что сложности будут», – сказал Матыцин.

Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) ограничена в правах с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

в декабре 2020 года было признано Спортивным арбитражным судом (CAS) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна страны.

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