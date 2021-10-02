Экс-глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Нузман приговорен к 30 годам тюрьмы за коррупцию

Бывший глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман приговорен к 30 годам и 11 месяцам тюремного заключения за коррупцию.

В октябре 2017-го прокуратура Бразилии предъявила Нузману обвинения в связи со случаями коррупции при выборе страны-хозяйки Олимпиады-2016. По версии властей, Нузман мог иметь отношение к покупке голосов членов Международного олимпийского комитета ( ). В итоге Игры прошли в Рио-де-Жанейро.

Нузман, который также возглавлял оргкомитет Рио-2016, был признан виновным в коррупции, создании преступной структуры, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

При этом 79-летний функционер не отправится в тюрьму, пока суд не рассмотрит всего его апелляции. Нузман и его адвокат не стали комментировать решение суда.

Тюремные сроки также получили бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал, бизнесмен Артур Суареш и Леонардо Грайнер, который был генеральным директором по операциям оргкомитета .

Ранее Кабрал признался в суде, что взятки за голоса получили девять членов МОК, всего на взятки было потрачено около 2,5 миллиона долларов. Он сообщил, что в подкупе членов МОК помогали Нузман и сын бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папа Массата Диак.

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