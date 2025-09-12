Гендиректор WADA: «Продолжим работать со всеми организациями, не соблюдающими требования Всемирного антидопингового кодекса»

WADA продолжит работу с организациями, лишенными статуса соответствия.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) не стал изменять решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Заседание исполкома прошло накануне в Праге.

«Всегда вызывает разочарование, когда страну, подписавшую Всемирный антидопинговый кодекс, обвиняют в несоблюдении его требований. Однако для глобальной системы крайне важно, чтобы антидопинговые организации соблюдали те же высокие стандарты, которых мы ожидаем от спортсменов.

Мы продолжим работать со всеми организациями, не соблюдающими требования, над улучшением их программ, чтобы они могли устранить свои несоответствия и восстановить свой статус на благо спортсменов как в этих странах, так и на международном уровне», – сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.