  • Усэйн Болт допустил, что пробежал бы стометровку за 9,42 в современных шиповках: «Наверное, я был бы гораздо быстрее, если бы продолжил карьеру»
Усэйн Болт допустил, что пробежал бы стометровку за 9,42 в современных шиповках: «Наверное, я был бы гораздо быстрее, если бы продолжил карьеру»

Усэйн Болт допустил, что в современных шиповках мог бы пробежать 100 м за 9,42.

Компания Puma ранее проводила исследование, посвященное спортивной экипировке, и назвала подобный результат возможным. Ямайский спринтер Болт установил мировой рекорд на стометровке в 2009 году – на чемпионате мира в Берлине он пробежал дистанцию за 9,58 секунды. Он завершил карьеру в 2017-м.

«Среди тех, кто продолжает бегать после моего ухода, есть Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. И я вижу, что она стала быстрее с новыми шиповками.

Наверное, и я бежал бы гораздо быстрее, если бы продолжил – зная, что шиповки дойдут до такого уровня. Иметь возможность соревноваться и при этом бежать настолько быстро – это потрясающе.

Я считаю, что есть талантливые [спортсмены]. На подходе те, кто добьется больших успехов, но пока мне не кажется, что они смогут побить мой мировой рекорд», – сказал Болт.

13–21 сентября в Токио пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Болт будет присутствовать на соревнованиях.

«Думаю, в этом году у нас [ямайцев] очень хорошие шансы. Кишан [Томпсон] и Облик [Севилл] в этом сезоне действительно проявили себя с лучшей стороны. С нетерпением жду и думаю, что они должны финишировать первым и вторым. Они доказали, что могут бегать очень быстро, осталось только исполнить. Хотелось бы приехать на стадион и вручить одному из них золотую медаль», – добавил Болт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: L’Equipe
