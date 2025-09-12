Американский бегун Найтон дисквалифицирован на 4 года за стероиды. Он заявлял, что допинг попал в его организм через употребление в пищу бычьего хвоста

Американский бегун Эррион Найтон дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Внесоревновательная проба Найтона от 26 марта 2024 года дала положительный результат на стероид тренболон. Американец заявил, что допинг попал в его организм через употребление в пищу бычьего хвоста из пекарни во Флориде.

Независимый арбитраж Американского антидопингового агентства (USADA ) постановил, что положительный результат теста, скорее всего, был связан с употреблением в пищу мяса, загрязненного тренболоном, который в США является популярным стимулятором роста для скота.

Международная ассоциация легкоатлетический федераций (World Athletics ) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) подали апелляцию на решение об оправдании Найтона в Спортивный арбитражный суд (CAS ), и тот ее удовлетворил.

CAS дисквалифицировал спортсмена на четыре года, начиная с 12 сентября, с учетом временного отстранения, которое американец отбыл с 26 марта по 12 апреля прошлого года.

21-летний Найтон – двукратный призер чемпионатов мира (2022, 2023) в беге на 200 метров.