Американский бегун Найтон дисквалифицирован на 4 года за стероиды. Он заявлял, что допинг попал в его организм через употребление в пищу бычьего хвоста
Внесоревновательная проба Найтона от 26 марта 2024 года дала положительный результат на стероид тренболон. Американец заявил, что допинг попал в его организм через употребление в пищу бычьего хвоста из пекарни во Флориде.
Независимый арбитраж Американского антидопингового агентства (USADA) постановил, что положительный результат теста, скорее всего, был связан с употреблением в пищу мяса, загрязненного тренболоном, который в США является популярным стимулятором роста для скота.
Международная ассоциация легкоатлетический федераций (World Athletics) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляцию на решение об оправдании Найтона в Спортивный арбитражный суд (CAS), и тот ее удовлетворил.
CAS дисквалифицировал спортсмена на четыре года, начиная с 12 сентября, с учетом временного отстранения, которое американец отбыл с 26 марта по 12 апреля прошлого года.
21-летний Найтон – двукратный призер чемпионатов мира (2022, 2023) в беге на 200 метров.