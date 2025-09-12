Призер ЧМ-2023 Дирибе Велтеджи не выступит на чемпионате мира в Токио. Ее отстранили из-за антидопингового разбирательства

Эфиопская бегунья Дирибе Велтеджи пропустит чемпионат мира-2025 в Токио.

В августе Велтеджи была оправдана Эфиопским антидопинговым агентством по делу о непредоставлении или отказе от сдачи допинг-пробы. Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и запросила временное отстранение спортсменки.

«Просьба о принятии временных мер удовлетворена, Велтеджи отстранена от соревнований на время арбитражного разбирательства в CAS . Стороны обмениваются письменными заявлениями, затем будет назначено слушание», – говорится в решении суда.

На чемпионате мира-2023 Велтеджи завоевала серебро на дистанции 1500 м.

