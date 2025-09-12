Дегтярев открыл Международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге

Международные спортивные игры Александра Невского стартовали в Санкт-Петербурге.

«В ходе церемонии открытия Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге для меня было честью зачитать приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина организаторам и участникам.

Президент отметил: «Такие значимые, востребованные проекты укрепляют связь времен и поколений, свидетельствуют об искреннем, растущем интересе молодежи к родной истории, к нашим корням и истокам».

Церемонию открытия провели вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном, а также заместителем полномочного представителя Президента в СЗФО Романом Балашовым.

В этом году в Играх участвуют более 2,5 тысяч спортсменов из 75 регионов России, включая наши исторические регионы, вернувшиеся в состав России, а также команды из Белоруссии, Казахстана, Египта, Индонезии и других стран. Программа охватывает баскетбол, футбол, самбо, шахматы, настольный теннис, нормативы ГТО, дополнительно — скейтбординг и онлайн-турнир по быстрым шахматам.

От всего спортивного сообщества пожелал участникам веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорте нас объединяет», – написал министр спорта России Михаил Дегтярев.