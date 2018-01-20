Журова об Афганистане: «Почему-то трансгендерам разрешают выступать, а для девчонок, чьи права ущемлены в их странах, Олимпиада становится недоступна»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о последствиях прихода к власти Талибана (организация запрещена в России) для афганских спортсменок.

«Всегда очень серьезная тема, когда в той или иной стране есть боевые действия и, соответственно, есть такой конфликт. А еще и когда приходит, как в Афганистане, новая власть.

Это еще и связано с религией, ведь мусульмане вообще практически не приемлют, когда женщины занимаются спортом. Есть лишь маленькое их количество, и у них очень мало возможностей. Или должна быть определенная одежда. У них очень серьезные ограничения.

Например, есть в Марокко олимпийская чемпионка, бегунья. И удивительно, что когда она выиграла (Наваль Эль-Мутавакель завоевала золото Игр-1984 в беге на 400 м с барьерами – Sports.ru), это было более реально, чем было бы в Марокко сейчас. То, есть сейчас ограничений в такой стране, как Марокко, больше, чем было 20-30 лет назад. И это усугубляется в мусульманском мире, вот в чем проблема. Потому что радикальность и приверженность религии более жесткая.

Почему-то они считают, что женщина не может заниматься спортом, это достаточно странно выглядит. И понятно, что когда девушки видят, что такие же, как они, занимаются спортом, особенно молодежь, их это смущает и они пытаются найти какие-то возможности.

Знаете, есть команда беженцев. Думаю, что, может быть, и здесь Международный олимпийский комитет пойдет навстречу и позволит девушкам, которым в их странах не разрешают заниматься спортом, выступать за какую-то другую команду.

Почему-то трансгендерам разрешают выступать, придумывают для них правила, целые федерации их разрабатывают. А для девчонок, чьи права на занятия спортом ущемлены в их странах, Олимпиада становится недоступна.

Может быть, лучше озаботится этой тематикой и попробует проработать ее. Когда какие-то «горячие» события происходят в той или иной стране, особенно в мусульманских странах, женщинам надо дать возможность заниматься спортом», – сказала Журова.