Смирнов об исполкоме МОК: «Ждем решения вопроса о снятия санкций с ОКР. Мы на это рассчитываем»

Виталий Смирнов ждет, что МОК снимет ограничения с ОКР на ближайшем исполкоме.

Ближайшее заседание исполкома МОК пройдет 18-19 сентября.

«Меня на этот исполком не приглашали, думаю, даже Тарпищев не поедет. Там будут только члены исполкома. С нетерпением ждем его, сразу после него на следующей неделе будет заседание исполкома ОКР. Думаю, что там обязательно будут обсуждать формат нашего участия в Олимпийских играх.

И главное, что мы ждем - решение вопроса о снятия санкций с ОКР. Мы на это рассчитываем. Причины, по которым МОК лишил признания национальный олимпийский комитет, устранены. Оснований для этого наказания у МОК нет. Это главный вопрос», – рассказал почетный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

Олимпийский комитет России (ОКР ) был лишен членства в МОК из-за принятия в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.