МОК попросил российские телеканалы объяснить оскорбления в адрес тяжелоатлетки-трансгендера Лорел Хаббард

Международный олимпийской комитет (МОК) раскритиковал российские телеканалы за оскорбления в адрес тяжелоатлета-трансгендера .

Хаббард, сменившая пол с мужского на женский, выступала на Олимпиаде-2020 в Токио в женских соревнованиях.

Российские телеканалы показали несколько передач (в том числе – ток-шоу), на которых разные люди оскорбляли Хаббард и людей нетрадиционной ориентации вообще (в частности – британского прыгуна в воду ).

Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев надел парик, изображая Хаббард, и назвал трансгендеров «психопатами, которых нужно лечить».

МОК официально обратился за разъяснениями ситуации к российским каналам.

«Мы связались с нашим партнером по вещанию в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть основополагающие принципы Олимпийской хартии, мы принимаем соответствующие меры.

Мы приветствуем то, что Токио-2020 включил разнообразие и инклюзивность в модель Олимпийских игр», – сообщили в .

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