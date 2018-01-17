МОК запросил у НОК Беларуси информацию по делу легкоатлетки Кристины Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси информацию по делу легкоатлетки Кристины Тимановской.

Ранее спортсменка обратилась в МОК за помощью, заявив, что ее пытаются вывезти из Токио без ее согласия.

«МОК изучает ситуацию с Тимановской и ждет разъяснений от НОК Белоруссии», – сообщили в МОК.

На этой Олимпиаде легкоатлетка должна была выступить на дистанции 200 м. Накануне Тимановская возмутилась тем, что ее также заявили на эстафету 4x400 м, и раскритиковала руководство сборной страны.

После этого НОК Беларуси заявил, что Тимановская не выступит на Играх в связи с «эмоционально-психологическим состоянием».

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио (Фонд спортивной солидарности)