НОК Беларуси: «В связи с эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки Тимановской принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх»

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси объяснил, почему решил отправить легкоатлетку Кристину Тимановскую в Беларусь.

«Официальное заявление о прекращении участия на Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской.

По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады.

Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», – сообщили в НОК Беларуси.

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