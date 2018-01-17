Кристина Тимановская: «Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия»

Теги Бег происшествия МОК сборная Беларуси жен Олимпиада-2020 НОК Беларуси Кристина Тимановская Легкая атлетика

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская запросила помощь у Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ее отстранением от Игр в Токио.

На этой Олимпиаде спортсменка должна была выступить на дистанции 200 м. Накануне Тимановская возмутилась новостью о том, что ее также заявили на эстафету 4x400 м, и раскритиковала руководство сборной Беларуси.

После этого Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси заявил, что Тимановская не выступит на Играх в связи с «эмоционально-психологическим состоянием».

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», – цитирует Тимановскую белорусский Фонд спортивной солидарности.

Сейчас к спортсменке выехали представители МИД Японии. 

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио (Фонд спортивной солидарности)

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