Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из .

Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности в телеграме.

«Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт.

Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск», – говорится в сообщении.

Накануне Тимановская возмутилась после того, как ее заявили на эстафету 4х400 м.

«Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше руководство все за нас решило.

Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает», — цитирует Тимановскую Газета.ru.