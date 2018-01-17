Олег Матыцин: «Поддержки допинга со стороны государства в России никогда не было. Эта позиция была принципиальной всегда»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о текущей ситуации с допингом в России.

Банька заявил: «Ситуация в России изменилась. Мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства».

«Первое, на что хочу обратить внимание. Поддержки допинга со стороны государства никогда не было. Эта позиция была принципиальной всегда, такой она остается и сегодня.

Мнение президента WADA восприняли с удовлетворением. Рады, что в настоящее время выстроен конструктивный диалог, что темная страница перевернута и WADA не рассматривает Россию как некую исключительную страну, где существует проблема допинга. Витольд Банька сказал, что отдельные случаи есть во многих странах.



Сегодня усилия министерства спорта и государства совместно с РУСАДА направлены на то, чтобы создать систему противодействия употреблению допинга через образовательные программы, через жесткий контроль, через взаимодействие с федерациями и регионами.

Такая работа дала результат, и оценку этой работы я вижу в высказываниях президента WADA. Будем также продолжать активно взаимодействовать и делать всё необходимое, чтобы общими усилиями сделать спорт чистым и обеспечить максимально справедливую конкуренцию», – сказал Матыцин.

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