Олег Матыцин: «Поддержки допинга со стороны государства в России никогда не было. Эта позиция была принципиальной всегда»

Теги допинг WADA РУСАДА Олег Матыцин Министерство спорта России Витольд Банька Легкая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о текущей ситуации с допингом в России.

Банька заявил: «Ситуация в России изменилась. Мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства». 

«Первое, на что хочу обратить внимание. Поддержки допинга со стороны государства никогда не было. Эта позиция была принципиальной всегда, такой она остается и сегодня.

Мнение президента WADA восприняли с удовлетворением. Рады, что в настоящее время выстроен конструктивный диалог, что темная страница перевернута и WADA не рассматривает Россию как некую исключительную страну, где существует проблема допинга. Витольд Банька сказал, что отдельные случаи есть во многих странах.
 
Сегодня усилия министерства спорта и государства совместно с РУСАДА направлены на то, чтобы создать систему противодействия употреблению допинга через образовательные программы, через жесткий контроль, через взаимодействие с федерациями и регионами.

Такая работа дала результат, и оценку этой работы я вижу в высказываниях президента WADA. Будем также продолжать активно взаимодействовать и делать всё необходимое, чтобы общими усилиями сделать спорт чистым и обеспечить максимально справедливую конкуренцию», – сказал Матыцин. 

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