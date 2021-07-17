WADA передало в международные федерации 607 пакетов с данными о возможных допинговых нарушениях российских спортсменов

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банка рассказал о работе по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
РУСАДА было лишено статуса соответствия в рамках санкций к российскому спорту, связанных с нарушениями по делу о базе данных московской антидопинговой лаборатории.
– Ключевых моментов довольно, но, пожалуй, важнейшее для нас условие состоит в том, что РУСАДА должно быть полностью независимо от российских властей.
Не должно быть никакого вмешательства, у РУСАДА должна быть полная операционная независимость. Это основа функционирования антидопинговой системы. Вот чего мы ждем от российских властей и от РУСАДА.
– Сейчас РУСАДА независимо, на ваш взгляд?
– Мы работаем с РУСАДА. Прямо сейчас я не так много могу сказать, не могу ответить. Процесс восстановления будет продолжительным.
– Сколько времени он может потребовать?
– Здесь в целом все зависит от РУСАДА, как они будут сотрудничать, как будут выполнять условия. Не хочу спекулировать, называть какие-то сроки. Просто нужно дать обеим сторонам шанс поработать совместно.
– Вы готовы официально заявить, что в ваших отношениях с РУСАДА нет политики?
– Я никогда не позволю WADA стать частью политических игр, никогда этого не допущу. Мы независимое агентство. Я понимаю, что мы глобальный регулятор в антидопинге, а это важнейшая и чувствительная сфера, но политике здесь нет места.
– Вы планируете однажды обнародовать сведения из базы данных московской антидопинговой лаборатории?
– Существуют различные правила, ограничения, которым мы должны следовать. Ты не можешь просто взять и опубликовать все, что тебе захочется. Мы передали в международные федерации 607 пакетов с данными о возможных нарушениях, потенциальных допинг-кейсах.
Федерации их анализируют, после чего смогу принять решения в отношении атлетов, чьи имена приводятся в этих данных, – сказал Банька.
Российский триколор забанили в спорте на 2 года, и наш флаг теперь – белый. Что это такое?