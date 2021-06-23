Волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая рекомендованы в качестве знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Токио

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Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал утвердить волейболиста Максима Михайлова и саблистку Софью Великую в качестве знаменосцев на Олимпиаде в Токио.

На Играх действует политика о гендерном равенстве, согласно которой олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами – мужчиной и женщиной.

Максим Михайлов в составе сборной России по волейболу выигрывал золото Олимпиады-2012 в Лондоне. Софья Великая побеждала в командных соревнованиях по фехтованию на Играх-2016 в Рио.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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