335 спортсменов вошли в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) согласовал состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

ОКР также рекомендовал утвердить в роли знаменосцев команды волейболиста Максима Михайлова и саблистку Софью Великую.



«Только что завершилось заседание исполкома ОКР, на котором был утвержден состав команды на Игры в Токио. Состав команды утвержден, 335 спортсменов. Мы ждем выступление баскетболистов и закроем заявку», – заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

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