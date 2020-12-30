Ласицкене – министру спорта РФ: «Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех чистых атлетов?»

Теги ВФЛА ОКР World Athletics (IAAF) Олег Матыцин Олимпиада-2020 Мария Ласицкене (Кучина) Министерство спорта России Легкая атлетика

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отреагировала на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина. 

Накануне Матыцин, комментируя информацию о том, что World Athletics возобновит выдачу статуса нейтральных атлетов российским спортсменам, заявил следующее: «Это важный шаг на пути к полному возвращению членства ВФЛА в World Athletics.

Десять лучших российских легкоатлетов смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио и крупных международных стартах. Спортсмены, которые соответствуют критериям World Athletics, смогут снова участвовать в стартах после получения индивидуального допуска». 

«Есть ощущение, что нам проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты – самые защищенные.

Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех чистых атлетов?

Огорчу Минспорт и ОКР, но в нашей стране чистых и достойных гораздо больше! И наши права все еще нарушаются», — написала Ласицкене в инстаграме. 

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