Ласицкене – министру спорта РФ: «Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех чистых атлетов?»

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту отреагировала на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина.

Накануне Матыцин, комментируя информацию о том, что World Athletics возобновит выдачу статуса нейтральных атлетов российским спортсменам, заявил следующее: «Это важный шаг на пути к полному возвращению членства в World Athletics.

Десять лучших российских легкоатлетов смогут принять участие в Олимпийских играх в и крупных международных стартах. Спортсмены, которые соответствуют критериям , смогут снова участвовать в стартах после получения индивидуального допуска».

«Есть ощущение, что нам проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты – самые защищенные.

Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех чистых атлетов?

Огорчу Минспорт и , но в нашей стране чистых и достойных гораздо больше! И наши права все еще нарушаются», — написала Ласицкене в инстаграме.