Ласицкене – министру спорта РФ: «Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех чистых атлетов?»

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отреагировала на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина.
Накануне Матыцин, комментируя информацию о том, что World Athletics возобновит выдачу статуса нейтральных атлетов российским спортсменам, заявил следующее: «Это важный шаг на пути к полному возвращению членства ВФЛА в World Athletics.
Десять лучших российских легкоатлетов смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио и крупных международных стартах. Спортсмены, которые соответствуют критериям World Athletics, смогут снова участвовать в стартах после получения индивидуального допуска».
«Есть ощущение, что нам проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты – самые защищенные.
Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех чистых атлетов?
Огорчу Минспорт и ОКР, но в нашей стране чистых и достойных гораздо больше! И наши права все еще нарушаются», — написала Ласицкене в инстаграме.