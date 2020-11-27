Песков о запрете для Лукашенко на посещение Олимпийских игр: «Очень сожалеем. Дорожим отношениями с Беларусью»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить президенту Беларуси Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях , включая игры.

«Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с республикой Беларусь, которые многогранны и которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также ответил на вопрос, согласится ли сейчас Путин, если Лукашенко предложит ему поиграть в хоккей.



«Послушайте, Александр Лукашенко является законным главой государства, законным президентом республики Беларусь, и он возглавляет Олимпийский комитет республики Беларусь», – сказал Песков.

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