Лукашенко о запрете посещать Олимпийские игры: «Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина. Надо обратиться в суд»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета запретить ему участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах ( , глава МОК) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях...

Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы!

Вот такой «справедливый» у нас мир!.. Запомните: нет справедливости в мире. Если ты выстраиваешь справедливую политику, никому не нужен будешь, ты будешь врагом», – сказал Лукашенко во время общения с работниками Столбцовской центральной районной больницы.

МОК запретил Александру Лукашенко посещать Олимпийские игры