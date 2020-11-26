Лукашенко о запрете посещать Олимпийские игры: «Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина. Надо обратиться в суд»

Теги МОК Александр Лукашенко Томас Бах НОК Беларуси Политика Легкая атлетика

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета запретить ему участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях...

Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы!

Вот такой «справедливый» у нас мир!.. Запомните: нет справедливости в мире. Если ты выстраиваешь справедливую политику, никому не нужен будешь, ты будешь врагом», – сказал Лукашенко во время общения с работниками Столбцовской центральной районной больницы.

МОК запретил Александру Лукашенко посещать Олимпийские игры

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