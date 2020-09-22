В Госдуме предложили ввести в школах программы по истории российского спорта

Председатель комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин предложил ввести в школах программы по истории российского спорта.

«В рамках школьных уроков физкультуры необходимо ввести вводные теоретические программы по истории отечественного спорта. С таким предложением к министерству просвещения России сегодня обратился председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Борис Пайкин», – говорится в сообщении Госдумы.

«Молодежь не знает и не помнит имен прославленных спортсменов, практически не знакома со спортивными достижения и победами своих предков даже в недалеком прошлом.



Такая печальная тенденция подтверждается результатами исследований, социологических опросов, отзывами учителей. Сегодня спорт высших достижений у школьников нередко ассоциируется с гонорарами тех или иных спортсменов, конкуренцией финансовых ресурсов.



Необходимо во что бы то ни стало переломить такое восприятие в сознании молодежи, рассказать им о героических победах наших спортсменов в легкой атлетике, баскетболе, футболе, хоккее, лучших вехах отечественного спорта.



А если галереи школьных спортивных залов будут украшать портреты выдающихся отечественных спортсменов, это еще лучше укрепит в сознании школьников образы наших спортивных героев, способствует воспитанию патриотизма, гордости за страну у молодежи. А для кого-то станет дополнительным мотивом к достижению спортивных целей», – рассказал Пайкин.