«Медаль, пламя, Марианна». В Париже презентовали логотип Олимпиады-2024

В Париже состоялась презентация логотипа для летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

Дизайн логотипа объединяет три культовых символа, связанных со спортом, Играми и Французской Республикой – золотую медаль, олимпийский и паралимпийский огонь и Марианну.

«Логотип, имеющий форму и цвет самой красивой медали из всех, выражает одну из основных ценностей спорта: стремление к совершенству.

Олимпийский и огонь всегда вызывают в памяти особые воспоминания. Пламя приглашает нас мечтать, искать новые способы организации Игр.

И, наконец, Марианна. Эмблема отдает дань уважения женщине, которая является известным во всем мире французским национальным символом.

Марианна – воплощение революционного духа, которым будут пронизаны Игры в Париже. Она воплощает в себе желание вывести соревнования за пределы стадиона, в центр города.

Это знакомая для каждого француза фигура, которая напоминает, что Олимпиада-2024 будет Играми для всех, она будет принадлежать людям», – говорится в пресс-релизе на сайте .

🥇🔥🇫🇷

La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6