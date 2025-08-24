  • Спортс
  • Федор Иванов рассчитывает выиграть Олимпиаду на 400 м с/б: «Если удастся выбежать из 47 секунд, то, думаю, это победа. Вархольму будет почти 33, а это уже возраст»
Федор Иванов рассчитывает выиграть Олимпиаду на 400 м с/б: «Если удастся выбежать из 47 секунд, то, думаю, это победа. Вархольму будет почти 33, а это уже возраст»

Российский бегун Федор Иванов рассчитывает выиграть Олимпиаду-2028.

В начале августа 23-летний Иванов выиграл чемпионат России в Казани, установив рекорд страны в беге на 400 метров с барьерами (47,94 секунды).

«На ближайшие три года у меня главная задача – выбежать из 47 секунд, постараюсь это сделать к Олимпиаде. Если такое удастся сделать, то, думаю, это будет победа. Потому что тому же норвежцу Карстену Вархольму (чемпиону мира и олимпийскому чемпиону на этой дистанции – Спортс’’) будет почти 33, а это уже возраст», – отметил Иванов.

Сегодня спортсмен также одержал победу в финале серии «Королева спорта» в Екатеринбурге. Он показал результат 48,72.

«Почему после Казани решил выступить здесь? Тренер сказал, что нужно поехать, я и поехал. Мне важнее было здесь просто победить, я не гнался за результатом. Я слежу за своим здоровьем, к врачам после рекордного забега не обращался, со мной все нормально, но у меня есть близкие люди, которые этим занимаются», – добавил Иванов.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. Российские легкоатлеты на данный момент отстранены от международных стартов.

«Думал – все, умираю». Он снес рекорд России, а после этого его увезли в инвалидном кресле

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Федор Иванов
logoКарстен Вархольм
logoОлимпийская сборная России
Бег
logoЛос-Анджелес-2028
logoсборная Норвегии
