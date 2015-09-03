Брейк-данс, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание предварительно включены в программу Парижа-2024

Брейк-данс, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание предварительно включены в программу летних Олимпийских игр 2024 года в .

Это решение было принято сегодня на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

«Эти четыре вида спорта полностью соответствуют нашей программе развития олимпийского движения. Они более гендерно-сбаланисрованны, более городские и позволяют нам держать связь с молодым поколением», – рассказал президент МОК Томас Бах.

Окончательное решение по включению этих видов спорта в программу Парижа-2024 будет принято на заседании исполнительного комитета МОК в декабре 2020 года.

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