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Брейк-данс, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание предварительно включены в программу Парижа-2024

Теги МОК скейтборд скалолазание Томас Бах Париж-2024 серфинг Брейк-данс Экстрим

Брейк-данс, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание предварительно включены в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Это решение было принято сегодня на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

«Эти четыре вида спорта полностью соответствуют нашей программе развития олимпийского движения. Они более гендерно-сбаланисрованны, более городские и позволяют нам держать связь с молодым поколением», – рассказал президент МОК Томас Бах.

Окончательное решение по включению этих видов спорта в программу Парижа-2024 будет принято на заседании исполнительного комитета МОК в декабре 2020 года.

Ого, теперь брейк-данс – на Олимпиаде. Наш чемпион участвовал в «Танцах» на ТНТ

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