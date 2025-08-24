  • Спортс
  • Кочанова о гендерном тесте: «Правила и правила, вообще не думаю об этом. Наверное, это пойдет на пользу международным стартам»
Мария Кочанова высказалась о гендерных тестах в легкой атлетике.

Международная ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) ранее обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам, включая сентябрьский чемпионат мира в Токио. По решению World Athletics, спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.

«Правила и правила, я вообще не думаю об этом. Есть и есть, надо и надо, пошли утром перед соревнованиями и кровь сдали.

Ну, наверное, это пойдет на пользу международным стартам. Мне сложно делать выводы по этому вопросу. Таковы новые правила игры, которым надо следовать, и мы от них никуда не денемся», – рассказала победительница финала серии «Королева спорта» в прыжках в высоту Мария Кочанова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
