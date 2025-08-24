  • Спортс
0

Иванюк о бронзе в финале «Королевы спорта»: «2,20 м – плохой результат, на троечку. Все-таки сегодня хотелось прыгнуть повыше»

Илья Иванюк назвал плохим свое выступление в финале «Королевы спорта».

На турнире по прыжкам в высоту в Екатеринбурге 32-летний спортсмен занял третье место с результатом 2,20 м. Победил Данил Лысенко (2,30).

– 2,20 – это твой рабочий результат в данный момент, учитывая ситуацию с коленом?

– Даже учитывая все проблемы – нет. 2,20 – это плохой результат, на троечку. Все-таки сегодня хотелось прыгнуть повыше, 2,24-2,27. У меня были хорошие попытки на 2,24, но немножко не повезло.

– Что помешало?

– В технический аспект очень сильно вмешался ветер, мне пришлось перейти на короткий разбег. Из-за этого не мог набрать большую скорость, лечу над планкой, а меня сдувает и я на нее просто сверху падал.

– Ты рассказывал про историю с коленом. Лечение еще не завершено?

– Пока в процессе. Сейчас отдохну пару месяцев после соревнований, и все, больше никакого лечения не надо, просто отдых. Острая боль ушла, отпустила. Как спортсмен я в полном расцвете своих сил, часики все-таки тикают, возраст капает.

Смотришь на ребят, как выступают, и самому хочется как бы вернуться побыстрее в обойму, но без какого-либо форсирования подготовки. Просто сейчас я продолжил тренировки, съездил на пару соревнований, этот старт был третьим. 2,20... что сказать, хотелось подержать себя в тонусе.

– В диагнозе, который тебе поставили врачи, было слово «некроз».

– Да, был такой момент. Меня посмотрели врачи, которые не сталкиваются со спортсменами, и поставили диагноз «аваскулярный некроз». Наверное, он был бы точным, будь мне за 60 лет. Слава богу, затем вопрос изучили спортивные врачи, в частности Эдуард Безуглов. Большое ему спасибо, он успокоил, сказал, что это всего-навсего компрессионный перелом.

После этой новости, что не надо впадать в панику, что проблема специфическая, но не смертельная, что ее можно решить, я, воодушевленный, решил пойти на тренировки и как-то начать двигаться, вернуться в соревновательную деятельность, – рассказал Иванюк, который является бронзовым призером чемпионата мира-2019.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Королева российского спорта
logoсборная России
logoИлья Иванюк
прыжки в высоту
травмы
logoЭдуард Безуглов
