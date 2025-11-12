Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Пригода, Корнев, Суркова, Гилязова победили, Чикунова – 3-я, другие результаты
12 ноября в Казани прошел шестой день соревнований.
Плавание на короткой воде
Чемпионат России
Казань
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 20,51
2. Александр Назаренко – 21,10
3. Даниил Косенков – 21,16
50 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 25,55
2. Олег Костин – 25,76
3. Данил Семьянинов – 26,21
200 м, спина
1. Климент Колесников – 1.48,95
2. Дмитрий Савенко – 1.49,49
3. Лев Мажура – 1.50,55
200 м, вольный стиль
1. Николай Колесников – 1.42,35
2. Даниил Шаталов – 1.42,92
3. Владислав Резниченко – 1.43,10
Эстафета 4x100 м, комплексное плавание
1. Санкт-Петербург-1 (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев)
2. Москва-1 (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Владислав Гринев)
3. Калужская область-1 (Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Михаил Вековищев, Григорий Вековищев)
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Арина Суркова – 23,87
2. Дарья Клепикова – 23,88
3. Алина Гайфутдинова – 24,10
50 м, брасс
1. Ралина Гилязова – 29,62
2. Юлия Ефимова – 29,91
3. Евгения Чикунова – 29,98
200 м, спина
1. Милана Степанова – 2.04,28
2. Рената Гайнуллина – 2.06,18
3. Дарья Зарубенкова – 2.06,24
200 м, вольный стиль
1. Дарья Сурушкина – 1.56,46
2. Ксения Мишарина – 1.56,80
3. Анастасия Саратова – 1.57,79
Эстафета 4x100 м, комплексное плавание
1. Санкт-Петербург-1 (Милана Степанова, Евгения Чикунова, Валерия Козлова, Александра Кузнецова)
2. Новосибирская область-1 (Анастасия Дуплинская, Эмма Демина, Арина Суркова, Дарья Трофимова)
3. Калужская область-1 (Елена Давыдова, Полина Иванушкина, Полина Малахова, Алина Гайфутдинова)