Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Пригода, Корнев, Суркова, Гилязова победили, Чикунова – 3-я, другие результаты

Колесников и Суркова победили на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

12 ноября в Казани прошел шестой день соревнований. Плавание на короткой воде Чемпионат России Казань Мужчины 50 м, вольный стиль 1. Егор Корнев – 20,51 2. Александр Назаренко – 21,10 3. Даниил Косенков – 21,16 50 м, брасс 1. Кирилл Пригода – 25,55 2. Олег Костин – 25,76 3. Данил Семьянинов – 26,21 200 м, спина 1. Климент Колесников – 1.48,95 2. Дмитрий Савенко – 1.49,49 3. Лев Мажура – 1.50,55 200 м, вольный стиль 1. Николай Колесников – 1.42,35 2. Даниил Шаталов – 1.42,92 3. Владислав Резниченко – 1.43,10 Эстафета 4x100 м, комплексное плавание 1. Санкт-Петербург-1 (Мирон Лифинцев , Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев) 2. Москва-1 (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Владислав Гринев) 3. Калужская область-1 (Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Михаил Вековищев, Григорий Вековищев) Женщины 50 м, вольный стиль 1. Арина Суркова – 23,87 2. Дарья Клепикова – 23,88 3. Алина Гайфутдинова – 24,10 50 м, брасс 1. Ралина Гилязова – 29,62 2. Юлия Ефимова – 29,91 3. Евгения Чикунова – 29,98 200 м, спина 1. Милана Степанова – 2.04,28 2. Рената Гайнуллина – 2.06,18 3. Дарья Зарубенкова – 2.06,24 200 м, вольный стиль 1. Дарья Сурушкина – 1.56,46 2. Ксения Мишарина – 1.56,80 3. Анастасия Саратова – 1.57,79 Эстафета 4x100 м, комплексное плавание 1. Санкт-Петербург-1 (Милана Степанова, Евгения Чикунова, Валерия Козлова, Александра Кузнецова ) 2. Новосибирская область-1 (Анастасия Дуплинская, Эмма Демина, Арина Суркова, Дарья Трофимова) 3. Калужская область-1 (Елена Давыдова, Полина Иванушкина, Полина Малахова, Алина Гайфутдинова)