Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Пригода, Корнев, Суркова, Гилязова победили, Чикунова – 3-я, другие результаты

Колесников и Суркова победили на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

12 ноября в Казани прошел шестой день соревнований.

Плавание на короткой воде

Чемпионат России

Казань

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 20,51

2. Александр Назаренко – 21,10

3. Даниил Косенков – 21,16

50 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 25,55

2. Олег Костин – 25,76

3. Данил Семьянинов – 26,21

200 м, спина

1. Климент Колесников – 1.48,95

2. Дмитрий Савенко – 1.49,49

3. Лев Мажура – 1.50,55

200 м, вольный стиль

1. Николай Колесников – 1.42,35

2. Даниил Шаталов – 1.42,92

3. Владислав Резниченко – 1.43,10

Эстафета 4x100 м, комплексное плавание

1. Санкт-Петербург-1 (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев)

2. Москва-1 (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Владислав Гринев)

3. Калужская область-1 (Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Михаил Вековищев, Григорий Вековищев)

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Арина Суркова – 23,87

2. Дарья Клепикова – 23,88

3. Алина Гайфутдинова – 24,10

50 м, брасс

1. Ралина Гилязова – 29,62

2. Юлия Ефимова – 29,91

3. Евгения Чикунова – 29,98

200 м, спина

1. Милана Степанова – 2.04,28

2. Рената Гайнуллина – 2.06,18

3. Дарья Зарубенкова – 2.06,24

200 м, вольный стиль

1. Дарья Сурушкина – 1.56,46

2. Ксения Мишарина – 1.56,80

3. Анастасия Саратова – 1.57,79

Эстафета 4x100 м, комплексное плавание

1. Санкт-Петербург-1 (Милана Степанова, Евгения Чикунова, Валерия Козлова, Александра Кузнецова)

2. Новосибирская область-1 (Анастасия Дуплинская, Эмма Демина, Арина Суркова, Дарья Трофимова)

3. Калужская область-1 (Елена Давыдова, Полина Иванушкина, Полина Малахова, Алина Гайфутдинова)

