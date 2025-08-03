Андрей Шишин: «Мир уплыл совсем далеко – это задача, над которой я буду работать как тренер. Мы будем делать все, чтобы догнать этот новый уровень»

Андрей Шишин повторил тезис о том, что в плавании «мир уплыл далеко».

Сегодня завершился чемпионат мира в Сингапуре. Российские пловцы завоевали 8 медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую).

– Порадовало то, что окно открыто, что мы снова в строю, что ребята показали кучу личных рекордов, много рекордов страны, есть медали.

– В первые дни, когда их не было, много нервов потеряли?

– Эти дни были для меня точкой отсчета. Я видел, что привез спортсменов в идеальной кондиции, то есть они все плыли быстрее, чем на чемпионате России, несмотря на то что мы на другом континенте. То есть как главный тренер, я сформировал все пути, шаги, адаптацию по дням – космос, точнее попасть было нельзя.

Мы улучшаем результаты, мы ставим свои личные рекорды, рекорды страны, ну, а то, что мир уплыл совсем далеко, это как раз та задача, над которой я буду работать как тренер.

– С вашей фразой «мир уплыл» вы теперь в мемах.

– Это факт, надо говорить правду.

– Мир уплыл недостижимо?

– Давайте так. Это просто факт, который мы должны осознать, если хотим быть в обойме, конкурировать. Надо находить ключи, чтобы бороться уже в условиях новых секунд, нового времени. Мы будем все делать для того, чтобы догнать этот новый уровень, чтобы вернуть нас в конкурентоспособную среду, – сказал главный тренер сборной России по плаванию Шишин .

