Климент Колесников: «Медаль, которая для меня все перевернула, была на Олимпиаде, это эмоции, сформировавшие меня в целом. Сейчас – проплыл, и ничего не изменилось»

Климент Колесников заявил, что рекорд мира для него важнее золотой медали ЧМ.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре российский пловец победил на 50-метровке на спине (23,68 секунды). С 2023-го ему также принадлежит рекорд мира на этой дистанции (23,55).

– Неужели даже на этом чемпионате не переживал вообще?

– Ну, пару раз американские горки случились.

– На пьедестале, казалось, был близок к слезам.

– Я не плакал, показалось. Это сопли. Дождь пошел.

– Эта медаль что-то изменила внутри?

– Ничего не поменялось. Медаль, которая для меня все перевернула, была на Олимпиаде (в 2021 году в Токио спортсмен взял бронзу и серебро – Спортс’’), это были эмоции, сформировавшие меня в целом. Сейчас – проплыл, и ничего не изменилось. Я знал, что так будет, и много про это читал и слышал от известных спортсменов, что ничего не меняется. Что нужно быть к этому готовым.

– Золото ЧМ или рекорд мира?

– Рекорд мира, – ответил Колесников .

