Тренер сборной России Шишин высказался о непопадании пловцов в финал эстафеты.

Российская команда в составе Климента Колесникова, Владислава Гринева, Ивана Гирева и Василия Кукушкина не прошла в финал ЧМ-2025 в Сингапуре в эстафете 4x100 м вольным стилем. В предварительных заплывах они показали 9-й результат – 3.12,87.

«Итог дня отличный. Все адаптировались, у нас россыпь личных национальных рекордов.

Касательно мужской эстафеты — три промаха. Во‑первых, все‑таки мир уплыл. Сейчас 3,12 — мимо финала. Я не снимаю с себя ответственности как главный тренер.

Ставили Колесникова, он был шестым на отборе, так как был после операции. Этот спортсмен имеет 47,1 секунды, это наш топ. Хотел видеть Клима вечером, но не все у него зашло, плохо прошла дистанция.

В‑третьих, конечно, личные специалисты должны чувствовать своего спортсмена. Если они видят, что он не готов, надо эту историю доносить до главного тренера», — сказал Андрей Шишин.